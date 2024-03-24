Adıyaman\'da ehliyetsiz şahsın kullandığı kamyonet devrildi

Fatih Erbakan: Yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisini eleştirerek istifa eden ve AK Parti saflarına katılan milletvekili Suat Pamukçu hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pamukçu'ya rozet takmasına ilişkin Erbakan, ''Birileri mal bulmuş Mağribi gibi yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar. Siz bir tane yolunu kaybetmişe rozet taktınız biz 6 ayın içerisinde 260 bin memleket evladına rozet taktık'' dedi.