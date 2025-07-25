Adıyaman\'da Elektrik Trafosu Yandı

Adıyaman'da, sıcak havaya dayanamayan elektrik trafosu alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Okulu yakınlarında bulunan bir elektrik trafosu sıcak havaya dayanamayarak alev aldı. Yanan trafoyu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edildi. Yangının söndürülmesi sonrası trafoda çalışma yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN