Adıyaman'da elektrikli bisiklet kazası: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da elektrikli bisiklet kazası: 1 kişi yaralandı

Adıyaman\'da elektrikli bisiklet kazası: 1 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Alitaşı Mahallesi'nde, elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumu iyi.

17.05.2024 14:56
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Adıyaman'da, elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi Valilik yakınlarında Can D. idaresindeki elektrikli bisiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada Can D. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Can D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da elektrikli bisiklet kazası: 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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