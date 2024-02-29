Adıyaman\'da eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren şahıs Adliyeye sevk edildi

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Adıyaman'da, eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren şahıs, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı Taşkuyu Köyü'nde Kasım A., isimli şahıs, tartıştığı eşi Tuğba Avcı, bacanağı Abidin Avcı ve bacanağının oğlu olan 9 yaşlarındaki Mustafa Avcı'yı silahla vurarak öldürmüştü. 3 kişiyi vuran ve daha sonra olay yerinden kaçan Kasım A., Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından köy yakınlarında bulunan bir mağara içerisinde yakalanmıştı.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi

Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan şahıs ile yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen 3 şahıs, İl Jandarma Komutanlığı Özel Hareket Tabur Komutanlığı ekiplerince alınan yoğun güvenlik önlemleri altında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Geniş güvenlik önlemleri alan JÖH Timleri, hastanede adeta kuş uçurtmadı. Sağlık kontrolleri tamamlanan şahıslar daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN