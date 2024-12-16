Adıyaman'da Eski Sağlık Ocağında Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adıyaman'da Eski Sağlık Ocağında Yangın

Adıyaman\'da Eski Sağlık Ocağında Yangın

Yenigüven köyünde eski sağlık ocağında çıkan yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok.

16.12.2024 00:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da, kullanılmayan eski sağlık ocağı binasında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Yenigüven köyünde bulunan kullanılmayan eski sağlık ocağı binasında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olayı gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sağlık Ocağı, Güvenlik, Olaylar, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Eski Sağlık Ocağında Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:29 ABD’nin seçilmiş başkanı Trump’tan Türkiye açıklaması: Güçlü bir ordu kurdular. Erdoğan çok iyi anlaştığım biri. ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'tan Türkiye açıklaması: Güçlü bir ordu kurdular. Erdoğan çok iyi anlaştığım biri.
19:49 Canlı anlatım Dev maçta ilk düdük çaldı Canlı anlatım! Dev maçta ilk düdük çaldı
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
19:03 Türkiye’den Suriye’ye Destek Türkiye'den Suriye'ye Destek
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
10:07 İstanbul’da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı İstanbul'da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı
10:01 Altın fiyatları her an fırlayabilir Altın fiyatları her an fırlayabilir
09:56 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor
09:52 Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
09:43 Taraftarların tepki gösterdiği Samet’e Mourinho sahip çıktı Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı
09:38 Trump’ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 21:10:19. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Eski Sağlık Ocağında Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.