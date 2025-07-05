Adıyaman\'da Ev Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Adıyaman'da bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle'de bulunan bir binanın 3. katında, Eyüp B.'ye ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilenen Eyüp B. ve Büşra B.'ye ambulansta müdahale edildi. 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangında dairede hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN