Adıyaman'da Feci Kaza: 1 Ölü

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Tır ile vincin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü

ADIYAMAN - Adıyaman'da tır ile vincin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü feci kaza anları kameraya saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, 28 Şubat tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah M. yönetimindeki 02 LA 041 plakalı vinç ile Şükrü Yalçın yönetimindeki 02 ADH 853 plakalı tır, Adıyaman- Kahta Karayolu Fuar Kavşağı yakınlarında çarpışmıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Abdullah M. ile Şükrü Yalçın yaralanmıştı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve burada tedavi altına alınan tır sürücüsü Şükrü Yalçın, yapılan bütün müdahalelere rağmen 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Kaza anları kamerada

Meydana gelen feci kaza anları, kaza yapan vincin kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.