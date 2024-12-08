Adıyaman'da bir genç rahatsızlığı sebebiyle kullandığı çok sayıda ilaçtan dolayı fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Ulucami Mahallesi Sümer Meydanı yakınlarında H.T. isimli genç, aldığı çok sayıda ilaçtan dolayı fenalaştı. Rahatsızlığı nedeniyle kullandığı ilaçlardan fenalaşan H.T., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan H.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Genç İlaçlardan Fenalaştı - Son Dakika
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