Adıyaman\'da Hasta Nakil Aracı Kaza Yaptı

Adıyaman'da hasta nakil aracının arızalanarak duran otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Eğriçay Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Gölbaşı ilçesine hasta taşıyan Mehmet D. yönetimindeki 02 BE 711 plakalı hasta nakil aracı, arızalanarak sol şeritte duran 02 AEN 260 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bariyerlere savrulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobil sürücüsü Serkan Ö.'ye olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince müdahale edildi. Hasta nakil aracındaki hasta ise başka bir ambulansa nakledildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN