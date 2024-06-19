Adıyaman'da İkametlerin Arasında Çıkan Kuru Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

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Adıyaman'da, ikametlerin arasında çıkan kuru ot yangını korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Ulucami mahallesi 813 Sokak içerisinde kuru ot yangını meydana geldi. İkametlerin arasında çıkan yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları çalışmalar sonucunda alevler evlere sıçramadan söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN