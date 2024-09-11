Adıyaman'da Kavga: Polis Müdahale Etti - Son Dakika
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Adıyaman'da Kavga: Polis Müdahale Etti

Adıyaman\'da Kavga: Polis Müdahale Etti

Adıyaman'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis ekipleri olaya müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Soruşturma devam ediyor.

11.09.2024 14:27
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Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale ederek sonlandırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavga yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ile mahalle ve çarşı bekçileri tarafından kavga eden şahıslara müdahale edildi. Kavga eden şahıslar daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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