Adıyaman'da iki motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da iki motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı

Adıyaman\'da iki motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı
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Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi 3. Çevre Yolu'nda iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler Ömer T. ve Mahmut Enes Ü. ile 7 yaşındaki Zeynep T. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi 3. Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ömer T.'nin (46) kullandığı 02 AAT 471 plakalı motosiklet ile Mahmut Enes Ü.'in (18) kullandığı 02 AFM 370 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada her iki motosiklet sürücüsü ile 7 yaşındaki Zeynep T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Motosiklet, Malazgirt, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da iki motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da iki motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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