Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı, birinin durumu ciddi - Son Dakika
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Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı, birinin durumu ciddi

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Adıyaman\'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı, birinin durumu ciddi
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Adıyaman-Gölbaşı yolundaki kavşakta iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Urfa Yol Ayrımı Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki otomobilde bulunan Kemal Ş., Özcan Ş., Mehmet Emin G., Bilge G., Yağmur G., ve Cumali G., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Kemal Ş'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi3. SayfaAdıyamanGüncelSon Dakika

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