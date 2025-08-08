Adıyaman\'da İntihar Girişimi

Adıyaman'da bir kişi 8 katlı bir binanın tepesine çıkarak atlamak istedi.

Elinden bilgilere göre, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı yakınlarında bulunan 8 katlı bir binanın tepesine çıkan erkek şahıs burada kendine aşağı doğru sarkıtarak atlamak istedi. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi olay yerine gelen ekipler şahsı indirmek için ikna çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahıs ikna edilerek aşağı indirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN