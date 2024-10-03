Adıyaman\'da İş Kazası: 2 İşçi Yaralandı

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Adıyaman'da 2 işçi, bir evin otopark çatısını yapmak isterken aşağı düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bağpınar Yolu üzerinde bulunan bir evin otopark çatısını yapmak isteyen Mücahit Ç. ve Hüseyin T., üzerinde bulundukları yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki tabakanın kırılması sonucu aşağıya düştü. Yere düşen 2 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN