Adıyaman\'da İş Makinesi Alev Aldı, Vidanjör Ekipleri Söndürdü

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Adıyaman'da, seyir halindeyken alev alan iş makinesini yoldan geçen vidanjör ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Samsat ilçe yol ayrımı kavşağı yakınlarında seyir halinde bulunan bir iş makinesi alev aldı. Alevlerin sardığı iş makinesini fark eden Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresine bağlı vidanjör ekipleri, tankerde bulunan suyla alevlere müdahale etti. Vidanjör ekipleri tarafından alevler söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda iş makinesi vidanjör ekiplerinin müdahalesi sonucu hurdaya dönmekten son anda kurtuldu.

İş makinesinde maddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN