Adıyaman\'da işçi, 4 katlı binanın 3. katından düşerek ağır yaralandı

Adıyaman'da 4 katlı binanın 3. katından düşen işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Eskikahta Caddesi üzerinde Mahmut Durgut (38), 4 katlı binanın 3. Katından düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Durgut'a sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.