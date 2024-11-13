Adıyaman'da bir işçi ayağını ahşap kesme makinesine kaptırarak yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Trafik Eğitim Parkı yakınlarında çalışan Zeynal Ö., ayağını bir anlık dikkatsizlik sonucu ahşap kesme makinesine kaptırarak yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da İşçi Makineye Ayağını Kaptırdı - Son Dakika
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