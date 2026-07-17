Adıyaman\'da Kadın Yayaya Araç Çarptı

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Hoca Ömer Mahallesi Atatürk Caddesi Demokrasi Parkı yakınlarında Hikmet Y. idaresindeki 27 BEZ 921 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Zeliha S.'ye çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN