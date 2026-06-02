Adıyaman'da Kamyonet Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman'da Kamyonet Yangını

Adıyaman\'da Kamyonet Yangını
02.06.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölbaşı'nda mazot yüklü kamyonet yangın çıktı, araç kullanılamaz hale geldi. Soruşturma sürüyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde mazot ve yağ yüklü bir kamyonet, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu Çelik rampasında Salih Ünal yönetimindeki 45 ADK 93 plakalı kamyonet, rampayı tırmandığı sırada aniden alev aldı. Araçta bulunan yağ ve mazotun etkisiyle yangın kısa sürede büyüyerek tüm kamyoneti sardı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek kendini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle karayolunda kısa süreli trafik aksaması yaşandı

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Adıyaman, Gölbaşı, Ulaşım, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Kamyonet Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran’da yola çıkıyor Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran'da yola çıkıyor
İran sınırında erkek cesedi bulundu İran sınırında erkek cesedi bulundu
İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

15:25
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
14:51
Selahattin Demirtaş’ın son hali
Selahattin Demirtaş'ın son hali
14:26
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
14:23
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
13:37
Kılıçdaroğlu mu Özel mi DEM Parti, CHP’deki krizle ilgili tavrını belli etti
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? DEM Parti, CHP'deki krizle ilgili tavrını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 15:30:17. #7.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Kamyonet Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.