Adıyaman\'da Kamyonet Yangını

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde mazot ve yağ yüklü bir kamyonet, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu Çelik rampasında Salih Ünal yönetimindeki 45 ADK 93 plakalı kamyonet, rampayı tırmandığı sırada aniden alev aldı. Araçta bulunan yağ ve mazotun etkisiyle yangın kısa sürede büyüyerek tüm kamyoneti sardı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek kendini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle karayolunda kısa süreli trafik aksaması yaşandı

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN