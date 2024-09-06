Adıyaman\'da Kamyonetin Kasasındaki Kağıtlar Alev Aldı

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Adıyaman'da seyir halindeki kamyonet kasasındaki kağıtlar alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta karayolu Hasancık Köyü yakınlarında seyir halinde olan 02 ADB 233 plakalı kamyonetin kasasında bulunan kağıt atıklar alev aldı. Henüz belirlenemeyen nedenlerle çıkan yangını fark eden kamyonet sürücüsü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangına müdahale edildi. Yapılan müdahaleler sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN