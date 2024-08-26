Adıyaman\'da Kapısı Açık Bırakılan Araça Binip Korku Yaratan Pit Bull

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Adıyaman'da, kapısı açık bırakılan araca binen Pit Bull korku ve paniğe neden oldu.

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde aracını kısa süreliğine park ederek araçtan inen ve daha sonra aracına dönen Abuzer Ç., araç içerisinde Pit Bull cinsi bir başı boş köpek olduğunu fark etti. Saldırgan tavırlar sergileyen ve araçtan da inmeyen köpek için durum Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kapısı açık bırakılmasıyla araca binen köpeği bulunduğu yerden özel aparatla çıkardı. Ekip aracına bindirilen köpek Veteriner Müdürlüğüne götürüldü. Araç sahibi Abuzer Ç., ise köpeğin götürülmesi sonrası aracıyla yoluna devam etti. - ADIYAMAN