Adıyaman'daki olayda karakol amiri ve ekipler amiri şehit oldu - Son Dakika
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Adıyaman'daki olayda karakol amiri ve ekipler amiri şehit oldu

Adıyaman'da polis merkezinde bir polisin silahla vurduğu karakol amiri ve ekipler amiri şehit oldu. İki meslektaşını vuran polis ise, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezinde meydana geldi. Polis merkezinde incelemeler devam ediyor.

27.04.2024 23:11
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Adıyaman'daki olayda karakol amiri ve ekipler amiri şehit oldu

İki meslektaşını vuran polis memuru, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

ADIYAMAN - Adıyaman'da polis merkezinde bir polisin silahla vurduğu karakol amiri ve ekipler amiri şehit oldu. İki meslektaşını vuran polis ise, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru S.U.Ş., polis merkezine gelerek polis merkezi amiri Başkomiser Kamuran Ü'yü ve asayiş şube ekipler amiri Gökhan Ö'yü kendisine ait beylik tabancasıyla ateş ederek ağır yaraladı. S.U.Ş. ise polis merkezinde görevli polis memurları tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Meydana gelen olay sonrası polis merkezine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan polisler Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastaneye kaldırıldı. Karakol amiri Başkomiser Kamuran Ü. ve ekipler amiri Gökhan Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştiren S.U.Ş.'nin ise hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Polis merkezinde incelemeler devam ediyor.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Memur, Olay, Güvenlik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'daki olayda karakol amiri ve ekipler amiri şehit oldu - Son Dakika


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