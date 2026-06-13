Adıyaman'da iki grup arasına çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi'nde iki gurup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 3 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3. Sayfa › Adıyaman'da Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
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