Adıyaman\'da Kayalıklarda Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı

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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan vatandaş AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçe kırsalında Hasan P. isimli bir vatandaş kayalıklarda mahsur kaldı. Vatandaşın mahsur kaldığı bilgisine üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerini sevk etti. Olay yerine gelen AFAD ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu Hasan P. bulunduğu yerden kurtarılarak güvenli alana taşındı. Hasan P., burada sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sincik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Hasan P'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN