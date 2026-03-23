Adıyaman\'da Kaza: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta ilçesi Habipler köyü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Serkan S. (29) yönetimindeki 46 AEJ 901 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Serkan S. ile araçta yolcu olarak bulunan Sidal A. (30) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN