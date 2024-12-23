Adıyaman\'da Kaza: 3 Yaralı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi İnönü Caddesi yakınlarında İbrahim Ethem Yıldırım idaresindeki 02 M 2004 plakalı minibüs ile Mustafa Şahin idaresindeki 02 AEK 610 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada minibüste bulunan Ö.B., H.N.T. ve B.Ç., yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN