Adıyaman\'da Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

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Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 44 AFK 393 plakalı otomobil ile Zeynel G. idaresindeki 02 ADB 344 plakalı motosiklet Atatürk Bulvarı Kent Meydanı yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Zeynep G. yere savrularak yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN