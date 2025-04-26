Adıyaman\'da Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralı

Adıyaman'da otomobil ile motosiklettin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü yakınlarında Mehmet Ali A. idaresindeki 01 ARJ 40 plakalı motosiklet ile M.Ç., idaresindeki 34 MYG 419 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Ali Altundaş yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN