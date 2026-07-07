Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak durabildi.
Edinilen bilgilere göre, S.S., idaresindeki otomobil, Altınşehir Mahallesi Karaali Caddesi 112 Acil Çağrı Merkezi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi. Kazanın yaşandığı noktada sürekli kazaların yaşandığı ise vurgulandı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3. Sayfa › Adıyaman'da Kaza: Otomobil Refüje Çıktı - Son Dakika
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