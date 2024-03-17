Adıyaman'da, meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrasında kaza yapan kişiler birbirine saldırdı. Meydana gelen olayda 3 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi eski Zey Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi. Yaşanılan kaza sonrasında araçlarda bulunan kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahaleleri sonucunda kavga sonlandırıldı. Meydana gelen olayda 3 şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Ölen ya da yaralananın olmadığı kavga yerinde, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla gerginlik sona erdi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da kaza sonrası çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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