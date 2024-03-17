Adıyaman\'da kaza sonrası çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 41 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kaptan Andreevo Karakolu'nun gümrük görevlileri, bir kargo firmasının aracında 41 bin 500 paket sigara ele geçirdi. Türk vatandaşı E.S. tarafından taşınan kargoda bulunan sigaraların değeri yaklaşık 145 bin euro olarak belirlendi. Bu olayla birlikte Kaptan Andreevo'da 2023 yılından bu yana toplamda 5 milyon 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.