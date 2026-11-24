Adıyaman'da kazada yaralanan 2 yaşındaki çocuk 12 günlük yaşam mücadelesini kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da 12 Kasım'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılardan ağır yaralı 2 yaşındaki çocuk, hastanede 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Adıyaman'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki çocuk, 12 günlük yaşam mücadelesini hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, 12 Kasım'da Yılmaz K. idaresindeki 34 TC 5666 plakalı otomobil ile Zeynal Abidin Ö. idaresindeki 55 AY 486 plakalı hafif ticari araç, Siteler Mahallesi Lise Caddesi üzerinde çarpıştı. Kada 8 kişi yaralandı. Kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2 yaşındaki Feride Eslem Kıskanç, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Çocuğun cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?