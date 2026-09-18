Adıyaman\'da kendini kesici aletle yaralayan 49 yaşındaki şahıs hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da kendini kesici aletle yaralayan 49 yaşındaki şahıs hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman merkezdeki Eğriçay Parkı'nda 49 yaşındaki şahıs, nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde kesici aletle kendini yaraladı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adıyaman'da kesici aletle kendisine zarar veren şahıs yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eğriçay Parkı içerisinde C.K. (49), henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kesici aletle kendine zarar verdi. Kendisini yaralayan şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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