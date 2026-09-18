Adıyaman\'da kendini kesici aletle yaralayan 49 yaşındaki şahıs hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da kesici aletle kendisine zarar veren şahıs yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eğriçay Parkı içerisinde C.K. (49), henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kesici aletle kendine zarar verdi. Kendisini yaralayan şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.