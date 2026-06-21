Adıyaman\'da boş alanda klor gazı paniği

Adıyaman'da, boş alana bırakılarak klor gazı sızıntısına neden olan tüpler paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Petrol Caddesi üzerinde bulunan Adıyaman Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü bahçesine bırakılan klor gazı tüplerinde iddialara göre sızıntı oldu. Bir süre sonra mahallede gaz kokusu alan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Gazın bahçede bulunan tüplerden kaynaklı olduğu iddia edilirken olayda etkilenen kimsenin olmadığı belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN