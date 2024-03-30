Adıyaman\'da konteyner yatakhanesinde çıkan yangın devam ediyor

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Adıyaman'da kalıcı konutların yapıldığı bölgede işçilerin kaldığı konteyner yatakhanede yangın çıktı. Alevlere teslim olan konteyner yatakhanede söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karadağ Ormanlık alan yakınlarında yapımı devam eden kalıcı konutların bulunduğu alanda işçilerin kaldığı konteyner yatakhanede yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangın, 3 katlı olan yatakhaneyi tamamen sardı. O sırada içeride bulunan bir çok işçi kendilerini güçlükle dışarıya attı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın devam ederken içeride her hangi bir işçinin kalıp kalmadığı yapılacak olan sayımlar ve kontroller sonrasında belirlenecek.

Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. - ADIYAMAN