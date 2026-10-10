Adıyaman'da konteynerden klima çalınca polis kimliği belirsiz şahısları arıyor - Son Dakika
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Adıyaman'da konteynerden klima çalınca polis kimliği belirsiz şahısları arıyor

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Adıyaman\'da konteynerden klima çalınca polis kimliği belirsiz şahısları arıyor
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Adıyaman Siteler Mahallesi'nde, Emniyet Müdürlüğü yakınındaki konteynere giren kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar klimayı çaldı. Konteyner sahibinin ihbarı üzerine polis inceleme başlattı, şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma yürütülüyor; soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da bir konteynere giren şahıs yada şahıslar, klimayı çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında Ferhat V'ye ait konteynere giren kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar, buradaki klimayı çaldı. Bir süre sonra durumu fark eden Ferhat V., durumu polis ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adıyaman'da konteynerden klima çalınca polis kimliği belirsiz şahısları arıyor - Son Dakika
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