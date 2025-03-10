Adıyaman\'da Mesire Alanında Yangın Çıktı

Adıyaman'da, mesire alanında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Ali Dağı Mesire alanında yangın meydana geldi. Ormanlık alan içerisinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda 2 dönümlük alanın yandığı belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN