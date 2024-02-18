Adıyaman'da minibüs akaryakıt istasyonuna daldı: 2 yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da minibüs akaryakıt istasyonuna daldı: 2 yaralı

Adıyaman\'da minibüs akaryakıt istasyonuna daldı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir minibüsün takla atarak akaryakıt istasyonuna girmesi anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada minibüste bulunan 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

18.02.2024 22:42  Güncelleme: 22:43
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Adıyaman'da feci kaza: Minibüs takla atarak akaryakıt istasyonuna böyle daldı

Kazada 2 kişi yaralandı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde minibüsün takla atarak bir petrol istasyonuna girme anları kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Erkan E., idaresindeki minibüs Adıyaman'ın Gölbaşı-Pazarcık karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak sürüklendi. Metrelerce sürüklenen minibüs, yol kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonuna daldı. Sürüklenen minibüs burada bulunan yakıt pompalarına çarparak durabildi. Yaşanan kaza anı güvenlik kameralarına ise saniye saniye yansıdı. Meydana gelen kazada araçta bulunan İbrahim K., ile Ali K., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerine yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da minibüs akaryakıt istasyonuna daldı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da minibüs akaryakıt istasyonuna daldı: 2 yaralı - Son Dakika
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