Adıyaman\'da minibüs akaryakıt istasyonuna daldı: 2 yaralı

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Adıyaman'da feci kaza: Minibüs takla atarak akaryakıt istasyonuna böyle daldı

Kazada 2 kişi yaralandı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde minibüsün takla atarak bir petrol istasyonuna girme anları kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Erkan E., idaresindeki minibüs Adıyaman'ın Gölbaşı-Pazarcık karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak sürüklendi. Metrelerce sürüklenen minibüs, yol kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonuna daldı. Sürüklenen minibüs burada bulunan yakıt pompalarına çarparak durabildi. Yaşanan kaza anı güvenlik kameralarına ise saniye saniye yansıdı. Meydana gelen kazada araçta bulunan İbrahim K., ile Ali K., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerine yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.