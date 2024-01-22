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Adıyaman'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da şehiriçi minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Adıyaman Sümer Meydanında meydana geldi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman\'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
22.01.2024 - 09:51,
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Adıyaman'da şehiriçi minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman Sümer Meydanında meydana geldi. Ali B. yönetimindeki 02 M 0055 plakalı şehir içi minibüs ile Şahabettin D. Yönetimindeki 65 ABP 443 plakalı kamyonet ile meydanda çarpıştı. Şehir içi minibüs kamyonetin ardından kaldırıma çarptı. Minibüs sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Mehmet Ç. ve Emine E. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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