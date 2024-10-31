Adıyaman\'da Moloz Yangını Paniğe Neden Oldu

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Adıyaman'da bir apartmanın bahçesinde çıkan moloz yangını korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi 1254 sokakta bulunan 7 katlı apartmanın bahçesindeki inşaat molozları bilinmeyen sebepten alev aldı. Alevleri gören apartman sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdikten sonra yangına müdahalede ederek kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Olayda yaralanan ya da ölen olmazken maddi hasar meydana geldi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN