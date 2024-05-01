Adıyaman\'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı- Malatya Karayolu Ozan Konteyner Kent önünde Zeynel C. idaresindeki 02 AED 459 plakalı otomobil ile Salih T. idaresindeki 44 ABD 405 plakalı motosiklet sürücüsü çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Salih T. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN