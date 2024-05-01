Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman\'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

01.05.2024 12:16
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı- Malatya Karayolu Ozan Konteyner Kent önünde Zeynel C. idaresindeki 02 AED 459 plakalı otomobil ile Salih T. idaresindeki 44 ABD 405 plakalı motosiklet sürücüsü çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Salih T. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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