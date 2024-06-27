Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman\'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

27.06.2024 09:58
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Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi 1702 Sokak yakınlarında Halil İbrahim Ö., idaresindeki 33 AFP 794 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Halil İbrahim Ö., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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