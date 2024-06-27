Adıyaman\'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

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Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi 1702 Sokak yakınlarında Halil İbrahim Ö., idaresindeki 33 AFP 794 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Halil İbrahim Ö., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN