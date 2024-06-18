Adıyaman'da motosiklet kazası: 1 kişi yaralandı

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Adıyaman'da, motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mahmut Duymaz idaresindeki 02 ABD 772 plakalı motosiklet, Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi eski belediye mezarlığı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Mahmut Duymaz yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Duymaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN