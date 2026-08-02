Adıyaman\'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Karaali Caddesi üzerinde Necmettin K., idaresindeki 02 AEL 225 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Necmettin K., yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.