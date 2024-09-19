Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da iki motosiklet ve bir otomobil çarpıştı, 2 kişi hafif yaralandı. Soruşturma sürüyor.

19.09.2024 18:14
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Adıyaman'da iki motosiklet ve bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde İbrahim D. idaresindeki 02 ABE 257 plakalı motosiklet, Mehmet G. idaresindeki 02 AED 773 plakalı motosiklet ve Bahri E. idaresindeki 02 AAR 256 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden İbrahim D. ve Mehmet G. yaralandı. Her iki yaralıya kaza yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan her iki yaralı hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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