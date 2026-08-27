Adıyaman\'da Motosiklet Kazası

Adıyaman'da bariyerlere çarptıktan sonra motosikletten fırlayarak karayolundan alt geçitte düşen sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim Halil K. (20), idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Eğriçay Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Motosikletin üzerinden fırlayan İbrahim Halil K., yoldan alt geçide düştü. Yaklaşık 9 metre yükseklikten alt geçide düşen sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.