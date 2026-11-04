Adıyaman'da motosiklet sahibi, aracını parçalayan 3 şüpheliyi polise teslim etti - Son Dakika
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Adıyaman'da motosiklet sahibi, aracını parçalayan 3 şüpheliyi polise teslim etti

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Adıyaman\'da motosiklet sahibi, aracını parçalayan 3 şüpheliyi polise teslim etti
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Adıyaman'da yaklaşık 1 hafta önce çalınan motosikletini kendi imkanlarıyla arayan sahibi, aracını parçalara ayıran 3 şüpheliyi yakalayıp polise teslim etti. Yaşları 15-16 olan şüpheliler polis merkezine götürüldü; motosiklet incelenmek üzere alındı ve soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, bir kişi 1 hafta önce motosikletini çalan 3 şahsı yakalayarak polis ekiplerine teslim etti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mara Mahallesi'nde yaklaşık 1 hafta önce park halindeki motosikleti çalınan bir kişi, durumu polis ekiplerine bildirmiş ve motosikletinin bulunması için suç duyurusunda bulunmuştu. Polis ekiplerine bilgi veren motosiklet sahibi aynı zamanda kendi imkanlarıyla da motosikletini aramaya başladı. Motosiklet sahibi, yaptığı araştırmalar neticesinde motosikletini çaldığını tespit ettiği A.E.K., T.K., M.A., isimli şahısları motosikleti parçalar haline getirirken yakaladı. 3 Şahsı yakalayan motosiklet sahibi durumu yeniden polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaşları 15-16 olan 3 şüpheli şahsı teslim alarak polis merkezine götürdü.

Çalınan ve daha sonra parçalara ayırtılan motosiklete ise incelenmek üzere götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Motosiklet3. SayfaAdıyamanGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da motosiklet sahibi, aracını parçalayan 3 şüpheliyi polise teslim etti - Son Dakika
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