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Adıyaman'da motosiklet sürücüsü otomobille çarpışarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adıyaman'da motosiklet sürücüsü otomobille çarpışarak hayatını kaybetti

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman\'da motosiklet sürücüsü otomobille çarpışarak hayatını kaybetti
26.12.2023 - 00:19,
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Adıyaman'da, otomobille çarpışarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Ç. idaresindeki 80 LG 053 plakalı otomobil ile Ahmet Zamir Elmınır idaresindeki 02 MA 1865 plakalı motosiklet, Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında çarpışmış ve kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Zamir Elmınır ağır yaralanmıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Zamir Elmınır yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ahmet Zamir Elmınır'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da motosiklet sürücüsü otomobille çarpışarak hayatını kaybetti - Son Dakika


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