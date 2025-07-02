Adıyaman\'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çelikhan ilçesinin Mahmut Nedim Ökmen Mahallesinde Murat Çalğım yönetimindeki 06 KOJ 76 plakalı otomobil ile Çağrı Keskinkılıç yönetimindeki 02 HS 741 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Çağrı Keskinkılıç ile motosiklette bulunan Salih Günay yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan her iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN