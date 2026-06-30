Adıyaman\'da Motosikletten Madde Kullanan Şahıs

Adıyaman'da, bir şahıs motosiklette sürdüğü esnada madde kullanarak ilerledi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle, Karapınar Caddesi Türkiye Petrolleri Kavşağı yakınlarında bir şahıs sürmekte olduğu motosikletin üzerinde madde kullanarak devam etti. Şahsın trafikte madde kullandığını fark eden bir sürücü aracın aynasından şahsı görüntüledi. Araç sürücüsü şahsa tepki göstermek amacıyla uzun uzun kornaya bastı. Hiçbir şeye aldırış etmeyen şahıs daha sonra trafikte ilerleyerek gözlerden kayboldu. - ADIYAMAN